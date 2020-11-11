طلائع الجيش يفوز على القومية برباعية وديًا

فاز فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى المدير الفني الجديد للفريق، على فريق القومية برباعية دون رد فى لقاء ودي الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى عصر اليوم استعدادًا للموسم الجديد، وسجل رباعية الطلائع عمرو جمال هدفين وعمرو مرعى هدفًا ومحمد جميل هدفًا.

وأعلن العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريقه عقب رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، ويضم "طارق العشرى مديرا فنيا ومحمود عطا مدرب عام وياسر على مدرب مساعد وعبد الحليم كامل مخطط أحمال وسيد السويركى مدرب حراس مرمى، يسرى عرفان مديرًا إداريًا، محمد مختار مدير شئون اللاعبين ، إيهاب هلال إداريًا، دكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى، دكتور

محمد الأسيوطى أخصائى تأهيل وإصابات ملاعب ، ياسر شبل "مدلك"، عمر عبد العزيز "مدلك"، حسين صديق "مدلك".

ونجح فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى تحقيق الفوز على فريق حلوان العام بهدفين دون رد فى أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد والتى أقيمت عصر أمس الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، وسجل هدفى الطلائع أحمد علاء وإبراهيما كونيه.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد

فيما تم التعاقد مع مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.

ورحل عن الطلائع سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين ، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي ، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.