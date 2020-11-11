الزمالك يصعد ثنائي الناشئين إلى تدريبات الفريق الأول

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد الثنائي أحمد نادر السيد من مواليد 2003 ومحمد قنديل من مواليد 99 من قطاع الناشئين بالنادي ، للإنضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياعلى ملعب عبداللطيف أبو رجيلة .
وتواجد ثنائي حراسة المرمى في تدريبات الفريق تحت قيادة عمرو عبدالسلام، في ظل انضمام محمد أبو جبل إلى معسكر المنتخبالأول ومحمد صبحي للمنتخب الأوليمبي.
وخضع الحراس لمجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت قيادة عبد السلام، حيث قام بالتركيز على الجانب البدني، بالإضافة لعمل بعض التدريبات الفنية الأخرى.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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