الزمالك يستأنف تدريباته بعد الراحة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك عقب إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريقمؤخرا.
وحصل الفريق على راحة سلبية لمدة 6 أيام وذلك بعد الصعود إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، علىحساب الرجاء المغربي البيضاوي.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويقود التدريبات مدحت عبدالهادي مدرب الفريق نظرا لوجود البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني في إجازة ببلاده.
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