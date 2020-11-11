مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل مران اليوم

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة بالاطمئنان على حالة اللاعبين، في اليوم الأول من التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء فترة الراحة. في اليوم الأول من التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء فترة الراحة. ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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