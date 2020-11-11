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الاتحاد السعودي يجهز ثلاثي الفريق للمشاركة أمام العين

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بدأ الفريق الاول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي في تجهيز نجم الفريق الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري من أجل الدفع بهم للمشاركة في المباريات المقبلة بالدوري.

وأكدت التقارير أنه سيتم تجهيز لاعبي

الاتحاد القادمين من النصر وهم عمر هوساوي وعبدالعزيز الجبرين وحمد آل منصور خلال فترة التوقف الحالية، ومشاركتهم في اللقاء الودي أمام العين.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي يوم الاثنين 23

نوفمبر الجاري على ملعب مدينة المجمعة وذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويمتلك الاتحاد في رصيده 5 نقاط حصدها خلال الجولات الأربعة السابقة من تعادلين وهزيمة وانتصار وحيد، حيث يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير للمحترفين.

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