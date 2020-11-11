المقاولون يسافر للإسماعيلية الجمعة للدخول في معسكر مغلق

قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، خوض معسكر مغلق لمدة أسبوع بمدينة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يسافر المقاولون إلى الإسماعيلية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، سواء على مستوى الدوري و مباراته الأولى بالكونفدرالية الأفريقية، أمام أرتا سولار الجيبوتي، التي ستكون خلال نهاية الشهر الجاري.

وكان المقاولون قد بدأ تحضيراته للموسم الجديد، يوم الجمعة الماضية، وبعدما اعطى الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، راحة سلبية، للاعبين بعد ختام الدوري.

يستعد المقاولون العرب، بقوة للموسم الجديد، من أجل المنافسة على المربع الذهبي، بالإضافة لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الموسم

الجديد.

وأبرم المقاولون العرب، حتى الأن ٣ صفقات ، هم، التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني نجم الترجي السابق، وأقترب بشكل كبير من إتمام صفقة أحمد عبد العزيز لاعب إنبي، وأحمد كابوريا لاعب طلائع الجيش.



أنهى المقاولون ، الموسم الماضي بالدوري الممتاز، في المركز الرابع برصيد 54 نقطة.