أسوان يتعاقد رسميًا مع ظهير أيمن النجوم

أنهى مسؤولو نادي أسوان إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد أيمن الظهير الأيمن من نادى النجوم على سبيل الإعارة لمدة عام، ليكون عاشر الصفقات الصيفية لأبناء الجنوب، استعداداً للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يدخل فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية، الأسبوع المقبل، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حاليًا بمعسكر أبناء الجنوب بالمركزالأولمبى، حيث يستعد الفريق للموسم الجديد بعد التمكن من البقاء بالدورى الممتاز فى إنجاز كبير للفريق مع ضعف الإمكانيات المادية، ومن المقرر أن تشهد الفترة الثانية من الإعداد بعض المواجهات الودية.
وضم أسوان 9 لاعبين حتى الآن كان أخرهم محمد العشرى، وسبقه كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، منالمقاولون العرب، وإسلام سرى من الطلائع، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم.
وفى المقابل تنازل أسوان عن 6 لاعبين حيث انضم الثلاثى إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم لنادى إنبى، ورحل فادى فريد إلى البنك الأهلى، فيما رحل أحمد عامر إلى الجونة، وانضم مسعد عوض إلى وادى دجلة عقب دفع الشرط الجزائى فى عقده مع أسوان وقيمته مليون جنيه.
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