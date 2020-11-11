اقتصاد رياضي| برشلونة يطالب نيمار بمبلغ 10 ملايين يورو!

دفع نادي برشلونة للنجم البرازيلي ولاعبه السابق نيمار جونيور مبلغًا ضخمًا قدره 10 ملايين يورو كضرائب متأخرة قبل مغادرته إلى باريس سان جيرمان، ويطالبه الآن النادي الكتالوني بإعادة هذه الأموال ليستمر صراع القضايا والمحاكم بين الطرفين.

وجاء ذلك وفقًا لتقرير من صحيفة “الموندو”، التي أوضحت ان برشلونة قام بمراجعة حسابات خاصة بسداد ضرائب نيمار اثناء تواجده في صفوف الفريق، ووجد ان هناك خطأ حيث تسعى الإدارة إلى تصحيحه في هذه الأيام.

وأوضحت “شبكة ESPN” في يونيو الماضي، ان برشلونة قد فاز بدعوى قضائية ضد نيمار بعد نزاع على المكافأة التي حصل عليها نظير تجديد عقده الذي تم كسره فيما بعد، واضطر النجم البرازيلي لاحقًا إلى دفع 6.7 مليون يورو للنادي.

ولم يقف نيمار مكتوف الأيدي، إذ قام برفع دعوة قضائية على برشلونة تدين الأخير بمكافأة غير مدفوعة قدرها 43 مليون يورو بعد تجديد عقده مع النادي في عام 2016 لكنه خسر الدعوة.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن نيمار مدين بمبلغ 34.6 مليون يورو للدولة الإسبانية في شكل ضرائب غير مدفوعة وتراكم ديون.

ويقال إن نجم باريس سان جيرمان مدين للخزانة الإسبانية بمبلغ إجمالي قدره 34624.00 يورو اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019، حسبما نُشر في 30 سبتمبر.

ويبلغ نيمار الآن 28 عامًا، وقد لعب دور مهما مع العملاق الكتالوني بين عامي 2013 و 2017 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال قياسية عالمية بقيمة 222 مليون يورو صيف 2017.

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