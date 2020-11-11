الهلال يستعيد عبد الله عطيف عقب مباريات منتخب السعودية

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن عبد الله عطيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، سيعود من جديد إلى المشاركة مع الفريق عقب فترة التوقف الدولي، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب عملية جراحية في الرباط الصليبي.

وأضافت صحيفة “الرياضية” السعودية أن مصدرًا رسميًا في نادي الهلال كشف لها أن عودة عطيف ستكون بعد فترة التوقف الدولي، وأن عدم مشاركته في الجولات الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان بتوصية من الجهاز التأهيلي، كونه أنقطع عن اللعب في المباريات لفترة طويلة، وتقرر أن تكون عودته بشكل تدريجي.

وغاب لاعب خط وسط الهلال عن الجولات الأربعة الماضية من الدوري، إلى جانب مباراة قبل نهائي كأس الملك أمام أبها، لخضوعه للمرحلة التأهيلية النهائية.

وأجرى عبد الله عطيف عملية رتق الرباط الصليبي في مارس الماضي في مدينة برشلونة الإسبانية على يد رامون كوجات، الطبيب المتخصص في مثل هذه الإصابات، بعد تعرضه للإصابة في لقاء شباب أهلي دبي الإماراتي في فبراير الماضي.

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