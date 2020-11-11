سوق الانتقالات| تعطل صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي بسبب مطالب وادي دجلة

تعقدت صفقة انتقال لاعب وادي دجلة “أحمد رمضان بيكهام” إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كان اللاعب قريبًا من إرتداء القميص الأحمر بشكل رسمي.

وقالت مصادر، بأن إدارة وادي دجلة، طلبت الحصول على 20 مليون جنيه “كاش” للموافقة على عودة بيكهام إلى صفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي، لاسيما بعدما استقرت لجنة التحطيط على استعادة اللاعب، وصرفت النظر عن ضم أسامة جلال لاعب انبي.

وأوضحت، أن هناك أزمة كبيرة في الصفقة بسبب المطالب المالية الكبيرة لنادي وادي دجلة، رغم أن إدارة الأهلي سبقت وقدمت عرضا رسميا للحصول على خدمات بيكهام مقابل 12 مليون جنيه، وتمت الموافقة عليه بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل، وانتقاله لمدة 5 سنوات.

وأشارت المصادر، إلى أن الأهلي تدرس كافة الخيارات حاليا، وسط محاولات لإقناع وادي دجلة بتخفيض مطالبه، والقبول بتقسيط الصفقة على دفعات، من أجل إنهاء الاتفاق على ضم اللاعب الذي يتمسك بالعودة للقلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي.

وكان الأهلي قد تعاقد رسميا مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لمدة 5 سنوات، كما نجح في استعادة أحمد عبدالقادر من سلافيا براج التشيكي.

..