نائب رئيس نادي العين السعودي: توقف الدوري فرصة لتصحيح المسار

قال سليمان الغامدي نائب رئيس نادي العين السعودي أن الفريق الأول لكرة القدم سيظهر بصورة أفضل بعد فترة التوقف الحالية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي)، بعد أن أنهى الجولات الأربع الأولى من الدوري دون أي رصيد من النقاط.

وذكر الغامدي في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نشرتها اليوم الأربعاء إن فريقه قدم مستويات مميزة في الظهور الأول له في دوري المحترفين ولكن خذله الحظ والخبرة.

وأضاف أنه سيكون هناك استفادة إيجابية من فترة التوقف لعمل المدرب الألماني مايكل سكيبه على زيادة الانسجام بين المجموعة والتقاط الأنفاس وتصحيح المسار وعودة جميع الأسماء من اللاعبين من أجل أن يكون الفريق في وضع مختلف وقادر على الحصاد بداية من المواجهة المقبلة أمام ضمك في ديربي المنطقة الجنوبية.

وحول أكتمال العناصر المحلية والأجنبية في صفوف الفريق، قال الغامدي “تم أكتمال جميع العناصر وسيكون هناك تحسن في النتائج في المباريات المقبلة، خصوصًا أن الفريق يضم أسماء على مستوى مميز وينتظر منهم الكثير في الفترة القادمة ويجب ألا تكون البداية مقلقة بل محفزة للعمل ومضاعفة الجهد.”

وأشاد الغامدي بالعمل الفني والإداري بالفريق، مؤكدًا أنه يتوازى مع ما هو مطلوب في دوري قوي مثل دوري المحترفين السعودي.

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