غرفة ملابس ريال مدريد على صفيح ساخن بعد فضيحة فالنسيا

لاتزال مخلفات الفضيحة المدوية التي ضربت ريال مدريد في معقل فالنسيا “المستايا”، بالخسارة 1/4 يوم الأحد الماضي، تلقي بظلالها على غرفة خلع ملابس النادي الملكي، حيث أحدثت تصدعات بين رجال زين الدين زيدان بسبب دقائق المشاركة.

ووفقاً لإذاعة “أوندا ثيرو الاسبانية” فإن بعض الأسماء في تشكيلة ريال مدريد لديها قناعة بأن زين الدين زيدان لا يقوم بالمداورة وغير عادل في توزيع عدد الدقائق بين جميع اللاعبين.

وقال الصحفي إيدو بيدال في إذاعة أوندا ثيرو “بعض اللاعبين في غرفة ملابس ريال مدريد يعتقدون أن زيدان لا يشركهم حسب الكفاءة واختياراته لا تأخذ بالإعتبار مزايا اللاعبين”.

وأتهم زيدان بالانحياز للاعبين الفرنسيين في الفريق “رافاييل فاران وكريم بنزيمة وفيرلان ميندي”، وجاء حديث صحفي أوندا ثيرو ليؤكد وجود تحيز لبعض الأسماء على حساب اسماء أخرى.

وبالنظر إلى عدد دقائق لعب لاعبي ريال مدريد مع زين الدين زيدان نلاحظ الفارق الشاسع بين عدد مشاركات المهاجم “كريم بنزيمة” مقارنة مع المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” القادم من فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو في صيف 2019، كما أن لاعبين مثل رافاييل فاران و مارسيلو و ايسكو تواجدو كثيراً مؤخراً رغم تدني مستواهم بشكل واضح.