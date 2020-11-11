هاني أبو ريدة خارج انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”

أعلن الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة عدم ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي “رغم حصوله على تزكية ودعم العديد من رؤساء الاتحادات الأفريقية”.

في المقابل، قرر أبو ريدة بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي “الترشح للتجديد على مقعده بالاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) من أجل الحفاظ على مقعد مصر في أكبر منظمة لإدارة كرة القدم في العالم”.

وفيما اعتبر أبو ريدة أنه “الداعم الأقوى لكل الرؤساء السابقين في الانتخابات”، أشار إلى تأكيده سابقًا “أنه لن يترشح على رئاسة الكاف إلا في حالة عدم تقدم الرئيس الحالي (الملغاشي أحمد أحمد) للمنافسة، بالإضافة إلى رغبته في وجود مجلس إدارة اتحاد كرة منتخب من قبل الجمعية العمومية يقف خلف المرشح المصري لأقوى منصب إداري في كرة القدم في أفريقيا“.

وبالاضافة إلى أحمد أحمد، ترشح حتى الان لمنصب الرئيس أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، رجل الأعمال ورئيس نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي والعاجي جاك أنوما.

وكان أحمد أعلن في أواخر أكتوبر الماضي ترشحه لولاية ثانية على الرغم من مواجهته مزاعم فساد مالية كان ينفيها دومًا، بعد أن وصل إلى منصب الرئاسة في العام 2017 منهيًا حكم دام 29 عامًا لعيسى حياتو، بنيله 34 صوتًا مقابل 20 للكاميروني.

وكان تقرير صحافي لشبكة “بي بي سي” البريطانية اشار في 23 أكتوبر الماضي، أن أحمد يحظى بدعم 46 اتحادًا من أصل 54، ثم نشرت الشبكة بعد أيام تقريرًا ثانيًا يشير إلى إمكانية حرمان أحمد من مواصلة ترشحه من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي “فيفا“. ويتعين على أي مرشح الحصول على تسمية ثلاثة اتحادات وطنية بينها اتحاد بلاده.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات المقبلة في 12 مارس المقبل في الرباط، علمًا أن باب الترشح يقفل في 12 نوفمبر الجاري.

ويُعدّ أبو ريدة أحد أقدم أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي منذ عام 2004، وعضو مجلس فيفا منذ 2009.

وأضاف بيان أبو ريدة “نشير إلى أن علاقات أبوريدة الوطيدة والتاريخية في الاتحاد الدولي تجعله قادرًا على قراءة المشاهد الأنتخابية، والتعامل بحكمة مع كافة المعطيات والتغيرات”.

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