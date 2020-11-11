ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني يرغب في التمديد المبكر لتعاقده مع اللاعب ليون جوريتسكا.
وأشارت مجلة “شبورت بيلد” إلى أنه ينتظر أن يجري بايرن ميونخ محادثات حول عقده مع جوريتسكا في وقت لاحق من العام الجاري.
وبدأ جوريتسكا مشواره مع بايرن ميونخ عام 2018 ويستمر عقده الحالي مع النادي البافاري حتى عام 2022 .
ويشكل جوريتسكا في الوقت الحالية واحدًا من أبرز العناصر المؤثرة في الفريق المتوج خلال الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.
أقرأ ايضًا
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يطلب تمديد عقد أهم مفاتيح خط الوسط “جوريتسكا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.