الامارات | بيراميدز المصري يتعاقد مع الفلسطيني محمود وادي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز المصري يتعاقد مع الفلسطيني محمود وادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بيراميدز المصري اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، ليكون رابع صفقات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

ودشن النادي عبر حساباته الرسمية بوسائل التواصل الإجتماعي اليوم الأربعاء وسما (هاشتاج) عن انتقال محمود وادي من صفوف النادي المصري إلى بيراميدز حتى عام 2024 لدعم خط الهجوم باللاعب الدولي.

وقال عمرو بسيوني مدير التعاقدات ببيراميدز في مؤتمر صحافي اليوم إن ناديه نجح في التعاقد مع اللاعب الفلسطيني لمدة أربع سنوات مقبلة، مشددا على أنه إضافة قوية والنادي سعيد بوجوده.

وأضاف أن قيمة التعاقد مع محمود وادي مرضية تماما ومناسبة والمصري سيحصل على القيمة المالية على عدة أقساط، مشددا على أن المفاوضات كانت سهلة للغاية واللاعب وقع على العقود وانضم وفضل بيراميدز على عدة عروض.

وأوضح أن محمود وادي كان يمتلك عدة عروض من الخليج ومن الدوري المصري واختار بيراميدز في النهاية وقرر التعاقد معه والنادي سعيد بوجوده معه ويتمنى أن يشكل إضافة هائلة للفريق.

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