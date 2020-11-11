الامارات | حتا تستضيف سباق غارمن كويست 18 ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا تستضيف سباق غارمن كويست 18 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف منطقة حتا يوم 18 ديسمبر المقبل سباق "غارمن كويست حتا 2020" الذي تنظمه شركة أرابيان إيبيك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبدعم شرطة دبي، وبرعاية مغامرات حتا، وحتا كاياك، وشركة جارمن العالمية، ويتم فيه التنافس في ثلاث رياضات هي الدراجات الهوائية الجبلية والكاياك والجري.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق عبر موقع هوبا سبورت https://www.hopasports.com/en/event/garmin-quest-2020، وسيكون التسجيل متاحًا لجميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والمستويات البدنية من عمر 14 إلى 60 سنة، ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 16 ديسمبر.

وستكون المشاركة مقتصرة على فئة الفردي فقط ضمن سباقين الأول مخصص للهواة والذي يتم التنافس فيه لمسافة 13 كيلومتر دراجات هوائية، والجري لمسافة 5.5 كيلومترات، والتجديف بالكاياك لمسافة 1 كيلومتر، والسباق الثاني للمحترفين ويتم فيه التنافس بالدراجات الهوائية لمسافة 27 كيلومتر، والجري لمسافة 10 كيلومترات، والكاياك لمسافة 1 كيلومتر.

وينقسم كل سباق إلى 6 مراحل، ففي فئة الهواة يبدأ السباق في المرحلة الأولى بالدراجات الهوائية لمسافة 6 كيلومترات ثم الانتقال للمرحلة الثانية بالجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وفي المرحلة الثالثة يتم التجديف لمسافة 1 كيلومتر ثم ينتقل المتسابق للمرحلة الرابعة بالجري مرة أخرى لمسافة 2.5 كيلومتر، ثم في المرحلة الخامسة يعود للدراجات الهوائية لمسافة 7 كيلومترات وفي المرحلة السادسة يجري لمسافة 500 متر.

وفي فئة المحترفين تضم المرحلة الأولى سباق الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتر، وفي المرحلة الثانية الجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وفي المرحلة الثالثة، التجديف بالكاياك لمسافة 1 كيلومتر، وفي المرحلة الرابعة، الجري 2.5 كيلومتر، وفي الخامسة الدراجات الهوائية لمسافة 7 كيلومترات، وفي المرحلة السادسة الجري لمسافة 5 كيلومتر.

وتنوعت المنافسات في السباق بهذا الشكل الفريد والمثير لضمان خوض المشاركين لتجربة رائعة وسط سفوح جبال حتا وبين الوديان وفي وسط المدينة للاستمتاع بطبيعتها الخلابة.

وسيتسلم المشاركون معدات السباق من مقر قرية السباق في حتا "وادي هب"، بعد إغلاق باب التسجيل يوم 17 و18 ديسمبر، وسيكون عليهم إحضار مستلزمات السباق الأساسية خلال المنافسات مثل دراجة السباق الخاصة بهم ويمكن للمشاركين الذين لا يمتلكون دراجة هوائية استئجار إحدى الدراجات المناسبة التي توفرها اللجنة المنظمة عبر موقع التسجيل، وستكون الدراجة الهوائية الجبلية هي الأنسب للمشاركة في سباق الدراجات الهوائية، كما يجب عليهم إحضار خوذة الحماية الخاصة بهم، وحذاء الجري، وحقيبة ظهر لحمل المياه والمتعلقات الخاصة، فيما سيتوجب على المشاركين استخدام قوارب التجديف الكاياك التي ستوفرها اللجنة المنظمة أثناء السباق ولا يسمح باستخدام القوارب الخاصة.





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