شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم ريال مدريد يتفادى عقوبة السجن رغم انتهاك لوائح العزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفادى لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني عقوبة السجن في بلده صربيا بسبب انتهاك لوائح العزل الصحي الذاتي المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وادين يوفيتش بانتهاك لوائح مكافحة جائحة كورونا في صربيا وسط تكهنات بشأن إمكانية تعرضه للسجن، لكن بحسب إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية فإن عقوبته اقتصرت على غرامة مالية قدرها 30 الف يورو.

وفي أواخر الشهر الماضي، وجه ممثلو الادعاء في صربيا اتهامات ضد يوفيتش لانتهاكه العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وطالب ممثلو الادعاء بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مهاجم ريال مدريد يتفادى عقوبة السجن رغم انتهاك لوائح العزل الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.