الامارات | الاتحاد الآسيوي يرشح مهاجم الشارقة سواريز لأفضل تشكيلة في "الأبطال"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يرشح مهاجم الشارقة سواريز لأفضل تشكيلة في "الأبطال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم نادي الشارقة ضمن أفضل تشكيلة في مسابقة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، على ضوء أرقامه القوية في البطولة هذا الموسم. ووضع الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويلتون سواريز ضمن 7 مهاجمين مرشحين لاختيار الأفضل بينهم للتشكيلة المثالية لمنطقة غرب آسيا.

وأكد الموقع أن ويلتون سواريز هو المهاجم الوحيد بينهم جميعا الذي سجل 3 أهداف في 12 دقيقة وذلك خلال مباراة فريقه مع التعاون السعودي، وأنه صنع 6 فرص لفريقه في البطولة، وأن نسبة تصويباته الصحيحة 71.4 % هي الأعلى بين كل المرشحين المنافسين له.

وأورد التقرير أيضا أن المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز عاد إلى الشارقة قبل استئناف دوري أبطال آسيا مباشرة، وساعد مستواه في منح الفريق فرصة مثالية للوصول إلى دور الـ16، وكان أبرزها تحقيق ثلاثية مدهشة في غضون 12 دقيقة في المباراة التي انتهت 6-0 على حساب نادي التعاون في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتابع التقرير: "سجل سواريز لاعب الشارقة الحالي وسبارتاك موسكو السابق أهدافه الثلاثة من 5 تسديدات فقط على المرمى، وبلغت نسبة دقة تصويبه على المرمى 71.4%، وبالتالي هي الأفضل في غرب القارة كما أنه أظهر بريقه الإبداعي، من خلال صناعة 6 فرص لزملائه وأثبت أنه يمثل تهديداً دائماً لدفاعات المنافسين.

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