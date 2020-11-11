شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعتذر عن الحضور لنادي الزمالك اليوم (تعرف على السبب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الحضور اليوم الاربعاء لمقر نادي للزمالك لممارسة مهام عمله كالمعتاد بشكل طبيعي بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة حالت دون حضوره لمقر النادي اليوم. وأعلن نادي الزمالك أن المستشار مرتضى منصور سيتواجد في مكتبه غدًا الخميس عقب تعافيه من نزلته البرد. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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