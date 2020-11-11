شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: «وادي» هداف بالفطرة وإضافة هائلة لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بالتعاقد مع الدولي الفلسطيني محمود وادي، مشددا على أنه هداف بالفطرة وقادر على تقديم أفضل ما لديه.

هاني سعيد قال إن وادي لاعب متميز وقدم موسمين رائعين في المصري ومهاجم رائع للغاية وبإمكانه التطور والنادي وضعه هدفا لضمه ضمن خطته لضم أفضل العناصر وبعد سلسلة من التعاقدات المميزة لدعم جميع الخطوط.

وتمنى هاني سعيد أن يكون اللاعب إضافة هائلة لخط الهجوم وإضافة قوية للغاية ولديه ثقة في أنه سيساعد بيراميدز على حصد الألقاب في المواسم المقبلة.