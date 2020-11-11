شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد: «أروابارينا» سيصنع تاريخًا كبيرًا مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن سعادته بنجاحه في ضم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشددًا على أن المدرب الجديد قادر على تحقيق أهداف وطموحات النادي في الموسم الجديد.

وأضاف ممدوح عيد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب الجديد: «رودولفو يمتلك كل المواصفات التي نحتاجها في الفريق الأول، فالمعروف عنه شخصيته القوية وطريقة لعبه تتناسب معنا، وإنجازاته أيضًا فقد فاز بـ 8 بطولات في 8 مواسم، وسوف يساعدنا على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد».

واردف المدير التنفيذي قائلًا: «أروابارينا عمل في أكثر من نادي مشابه لنا، إنه مدير فني صغير في السن ولكن تاريخه سيكون كبيرًا كمدرب وبيراميدز سيكون من أهم المحطات في تاريخ رودولفو».

وعاد ليقول: «هدفنا في بيراميدز دائمًا الاستقرار وبناء المستقبل، لذلك تعاقدنا مع رودلوفو لمدة موسمين، لأن هدفنا الاستقرار ونحن مقتنعون به، وقد يمتد العقد إلى أكثر من موسمين، ونحاول التركيز على المدى الطويل وتوفير عامل الأمان له خلال عمله مع النادي».