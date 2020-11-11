شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: مسحتين كورونا للاعبين.. وصرامة في تطبيق الإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن هناك إجراءات وقائية على أعلى مستوى داخل معسكر المنتخب الوطني باستخدام أحدث البرتوكولات العالمية للوقاية من انتشار جائحة كورونا، موضحا بوجود تشديدات صارمة ونظم عالية الجودة للكشف عن أي أعراض مبكرة وذلك بما يواكب أحدث أنظمة أفضل فرق العالم.

وأضاف طبيب المنتخب بأن تلك الإجراءات تبدأ من بداية وجود اللاعب في غرفته بالتعرف على حالته الصحية ومعرفة أي أعراض من خلال الإجابة على أسئلة التطبيق الصحي قبل الخروج من غرفته وذلك للاطمئنان على سلامة الجميع.

وأجرى جميع أعضاء الفريق الوطني مسحتين حتى الآن قبل بداية المعسكر المفتوح وأخرى قبل بداية المعسكر المغلق.

ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأوضح أبوالعلا، أنه ناقش تلك الإجراءات المطلوبة مع حسام البدري المدير الفني في حضور مدير المنتخب محمد بركات خلال فترة إقامة المعسكر والإرشادات اللازمة التي سيتبعها كل عناصر الفريق، موضحا أنه هناك كشف دوري وقياس حراري على جميع اللاعبين وكافه أفراد المنتخب بالإضافة إلى تقليل الاختلاط وعزل تجمعات الفريق عن أماكن الزحام إلى جانب التعقيم.