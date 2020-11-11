طبيب المنتخب: مسحتين كورونا للاعبين.. وصرامة في تطبيق الإجراءات الوقائية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن هناك إجراءات وقائية على أعلى مستوى داخل معسكر المنتخب الوطني باستخدام أحدث البرتوكولات العالمية للوقاية من انتشار جائحة كورونا، موضحا بوجود تشديدات صارمة ونظم عالية الجودة للكشف عن أي أعراض مبكرة وذلك بما يواكب أحدث أنظمة أفضل فرق العالم.
وأضاف طبيب المنتخب بأن تلك الإجراءات تبدأ من بداية وجود اللاعب في غرفته بالتعرف على حالته الصحية ومعرفة أي أعراض من خلال الإجابة على أسئلة التطبيق الصحي قبل الخروج من غرفته وذلك للاطمئنان على سلامة الجميع.
وأجرى جميع أعضاء الفريق الوطني مسحتين حتى الآن قبل بداية المعسكر المفتوح وأخرى قبل بداية المعسكر المغلق.
ويستعد المنتخب لمواجهة توجو يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وأوضح أبوالعلا، أنه ناقش تلك الإجراءات المطلوبة مع حسام البدري المدير الفني في حضور مدير المنتخب محمد بركات خلال فترة إقامة المعسكر والإرشادات اللازمة التي سيتبعها كل عناصر الفريق، موضحا أنه هناك كشف دوري وقياس حراري على جميع اللاعبين وكافه أفراد المنتخب بالإضافة إلى تقليل الاختلاط وعزل تجمعات الفريق عن أماكن الزحام إلى جانب التعقيم.
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