شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يوضح تفاصيل «خطة الوقاية من العدوى» في معسكر الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، عن قيامه مع وفد رسمي من مركز استشاري مكافحة العدوي بالقصر العيني بتفقد فندق الإقامة وملعب تدريبات الفريق قبل بدء المعسكر لوضع خطة كاملة للوقاية من انتقال اَي عدوي خلال تحركات الفريق وأيضا خلال تجمعاته بفندق الاقامة، وذلك برفقة الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، وسيد معوض وأنيس الشعلالي، عضوي الجهاز الفني.
وأكمل أنه تم مراعاة كل الظروف وتحضير كافه الاحتياجات المطلوبة للتعامل مع كافه المواقف الطارئة باتخاذ التدابير الطبية.
واختتم الدكتور «أبوالعلا» بأن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني أصبح الأن يمتلك أفضل أجهزة العلاج الطبيعي على مستوي العالم، موضحًا أن تلك الأجهزة تستخدم في مصر لأول مرة وأنها تساعد في تقليل مده العلاج، موجهًا الشكر إلى المسؤولين القائمين على المنتخب بشراء هذه الأجهزة.
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الوضع في مصر
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اصابات
109,422
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تعافي
100,439
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وفيات
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