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طبيب المنتخب يوضح تفاصيل «خطة الوقاية من العدوى» في معسكر الفراعنة

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، عن قيامه مع وفد رسمي من مركز استشاري مكافحة العدوي بالقصر العيني بتفقد فندق الإقامة وملعب تدريبات الفريق قبل بدء المعسكر لوضع خطة كاملة للوقاية من انتقال اَي عدوي خلال تحركات الفريق وأيضا خلال تجمعاته بفندق الاقامة، وذلك برفقة الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، وسيد معوض وأنيس الشعلالي، عضوي الجهاز الفني.

وأكمل أنه تم مراعاة كل الظروف وتحضير كافه الاحتياجات المطلوبة للتعامل مع كافه المواقف الطارئة باتخاذ التدابير الطبية.

واختتم الدكتور «أبوالعلا» بأن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني أصبح الأن يمتلك أفضل أجهزة العلاج الطبيعي على مستوي العالم، موضحًا أن تلك الأجهزة تستخدم في مصر لأول مرة وأنها تساعد في تقليل مده العلاج، موجهًا الشكر إلى المسؤولين القائمين على المنتخب بشراء هذه الأجهزة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    109,422

  • تعافي

    100,439

  • وفيات

    6,380

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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