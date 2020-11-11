شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يوضح تفاصيل «خطة الوقاية من العدوى» في معسكر الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، عن قيامه مع وفد رسمي من مركز استشاري مكافحة العدوي بالقصر العيني بتفقد فندق الإقامة وملعب تدريبات الفريق قبل بدء المعسكر لوضع خطة كاملة للوقاية من انتقال اَي عدوي خلال تحركات الفريق وأيضا خلال تجمعاته بفندق الاقامة، وذلك برفقة الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، وسيد معوض وأنيس الشعلالي، عضوي الجهاز الفني.

وأكمل أنه تم مراعاة كل الظروف وتحضير كافه الاحتياجات المطلوبة للتعامل مع كافه المواقف الطارئة باتخاذ التدابير الطبية.

واختتم الدكتور «أبوالعلا» بأن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني أصبح الأن يمتلك أفضل أجهزة العلاج الطبيعي على مستوي العالم، موضحًا أن تلك الأجهزة تستخدم في مصر لأول مرة وأنها تساعد في تقليل مده العلاج، موجهًا الشكر إلى المسؤولين القائمين على المنتخب بشراء هذه الأجهزة.