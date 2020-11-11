شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيم بـ «فيفا» تتجه لاستبعاد أحمد أحمد من انتخابات رئاسة «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد تتخذ قرارا ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» باستبعاده من سباق الانتخابات المقبلة بسبب بعض التسريبات التي يتم التحقيق فيها حاليا.

وأكد مصدر مطلع أن التسريبات الجديدة قد تطول بعض المسؤولين البارزين في كاف أيضا وليس أحمد أحمد فقط.

ويتنافس على منصب الرئاسة بالكاف في مارس المقبل 5 مرشحين هم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الحالي، وينافسه الرباعي أحمد ولد يحيي رئيس الاتحاد الموريتاني، وجاك الوما رئيس الاتحاد الإيفواري، وباتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، وأوجستين سنجو رئيس الاتحاد السنغالي، فيما تراجع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق عن خوض انتخابات رئاسة كاف وقرر المنافسة على منصبه في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي فيفا.