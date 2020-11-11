شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذار أبوريدة.. 5 مرشحين على رئاسة «كاف» قبل غلق باب الترشح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغلق غدا الخميس، باب الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مارس المقبل، والتى تقدم لمنصب الرئاسة بها 5 مرشحين هم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الحالي، وينافسه الرباعي أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، وجاك الوما رئيس الاتحاد الإيفواري، وباتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، وأوجستين سنجو رئيس الاتحاد السنغالي، فيما تراجع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق عن خوض انتخابات رئاسة كاف، وقرر المنافسة على منصبه في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي «فيفا».

وأعلن المهندس هاني أبوريدة رىيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي لـ«فيفا»، تراجعه عن فكرة الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» والمنافسة على منصبه في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي فيفا.