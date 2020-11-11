شكرا لقرائتكم عمرو بسيونى: عقد أروابارينا مع بيراميدز لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو بسيونى مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، إن عقد الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول، ممتد لمدة موسمين، لافتًا إلى إن الخواجة الأرجنتينى كان الخيار الأول لإدارة بيراميدز، رغم ارتباط العديد من الأسماء بتدريب الفريق خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية، وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

من جانبه أكد ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز، إنه كان حريص على التعاقد مع المدرب الجديد لمدة موسمين وليس موسم واحد، لترسيخ فكرة الاستقرار.

وكان "الخليج 365" أنفرد بالكشف عن المدير الفنى الجديد لبيراميدز، وهو أروابارينا الذى كان مرشحًا فى لتولى تدريب الأهلى خلفًا للسويسرى رينيه فايلر، قبل أن تتعاقد الإدارة الحمراء مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

كما كشف "الخليج 365" عن كواليس حضور الإيطالى تراميزانى للقاهرة والعودة لعدم الاتفاق مع بيراميدز، حيث حضر منذ أيام قليلة الخواجة الإيطالى باولو تراميزاني المدير الفني لأبويل نيقوصيا القبرصي السابق، إلى القاهرة برفقة اثنان من المساعدين له، ووقع على عقد تولى قيادة بيراميدز، ثم غادر المدرب ومساعديه القاهرة لعدم اتمام التعاقد، مع إدارة بيراميدز، التى اتجهت للتعاقد بعدها مع الأرجنتينى رودولفو أروابارينا الذى كان اعتذر فى البداية عن تولى المهمة، إلا إنه عاد ليوافق.