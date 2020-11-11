شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ينجح فى الحصول على توقيع فخر الدين بن يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح النادى الإسماعيلى فى الحصول على توقيع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق السابق الذى انتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، ونجحت مساعى إدارة الدراويش فى إعادته مجدداً، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على كل تفاصيل التعاقد وينتظ الحضور للإسماعيلية للإنتظام فى مران الدراويش بعدما فضل استكمال رحلته مع القلعة الصفراء رغم إمتلاكه عروض مميزة أخرى.

ولعب فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى منذ يناير الماضى بعدما انضم للدراويش فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، سجل خلالها هدفين فى 4 مباريات بالدورى، ولكن جاءت أزمة جائحة كورونا لتنهى علاقة الطرفين قبل أن تدور مفاوضات للعودة بين اللاعب والنادى الأصفر.

فى سياق مختلف ، تبذل لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة فى الساعات الأخيرة من أجل إقناع مسئولى بتروجت بتخفيض مطالبهم المادية للاستغناء عن كريم طارق جناح الفريق البترولى، الذى كان معاراً لطلائع الجيش هذا الموسم وتألق بشدة، ويسعى مسئولو الإسماعيلى لإقناع مسئولي بتروجت بالتنازل عن 2 مليون جنيه تمثل فارق بين عرض القلعة الصفراء ومطالب بتروجت من أجل التعاقد مع كريم طارق فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كان الإسماعيلى قد أتم التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادى التعاون، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة.

وقضى كريم طارق البالغ من العمر 28 عاما الموسم الماضى معارا لصفوف طلائع الجيش، وتألق مع الفريق العسكرى وسجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويخوض فريق الإسماعيلى أولى ودياته اليوم الأربعاء حينما يواجه فريق أبو شحاتة وديًا على استاد الإسماعيلية فى إطار تحضيرات الفريق لاستئناف منافسات كأس العرب للأندية الأبطال، إضافة لبطولة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة، ويتطلع جهاز الدراويش بقيادة البرازيلى "هيرون ريكاردو" من خلال الوديات للوقوف على مدى انسجام الوافدين الجدد مع باقى عناصر الفريق فضلاً عن تطبيق مجموعة من الجمل الخططية وتلافى الأخطاء التى ظهرت خلال مباريات الموسم المنقضى.