شكرا لقرائتكم رسميا.. الأرجنتينى أروابارينا مديرا فنيا لفريق بيراميدز خلفا لتشاتشيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بيراميدز بشكل رسمى عن تعيين الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية، وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

وكان "الخليج 365" انفرد بالكشف عن المدير الفنى الجديد لبيراميدز، وهو أروابارينا الذى كان مرشحًا فى لتولى تدريب الأهلى خلفًا للسويسرى رينيه فايلر، قبل أن تتعاقد الإدارة الحمراء مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

كما كشف "الخليج 365" عن كواليس حضور الإيطالى تراميزانى للقاهرة والعودة لعدم الاتفاق مع بيراميدز، حيث حضر منذ أيام قليلة الخواجة الإيطالى باولو تراميزاني المدير الفني لأبويل نيقوصيا القبرصي السابق، إلى القاهرة برفقة اثنان من المساعدين له، ووقع على عقد تولى قيادة بيراميدز، ثم غادر المدرب ومساعديه القاهرة لعدم اتمام التعاقد، مع إدارة بيراميدز، التى اتجهت للتعاقد بعدها مع الأرجنتينى رودولفو أروابارينا الذى كان اعتذر فى البداية عن تولى المهمة، إلا إنه عاد ليوافق.