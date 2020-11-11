شكرا لقرائتكم ريكاردو يعلن تشكيل الإسماعيلى لودية أبو شحاته.. الشامى فى الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه لملاقاة فريق أبوشحاتة وديا بعد قليل ، ضمن برنامج اعداد الفريق لاستئناف منافسات كأس العرب للأندية الأبطال ، التشكيل شهد مشاركة أحمد مصطفى الوافد الجديد بجانب البرازيلى باتريك فييرا الذى يخضع لاختبار فضلا عن شكرى نجيب العائد من تجربة الإعارة.

جاء التشكيل كالتالي :

حارس مرمى .. محمد مجدى.

فى الدفاع .. أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد عمار – محمد بيومى.

فى الوسط .. محمود دونجا – نادر رمضان – باتريك فييرا – شكرى نجيب – أحمد مصطفى.

فى الهجوم .. محمد الشامى.

على مقاعد البدلاء .. كمال السيد – عماد حمدى – محمد مخلوف – أحمد مدبولى – وجيه عبد الحكيم – محمود صلاح – محمود علاء – محمود عبد الله – محمد نصر – عبد الوهاب.

ونجح مجلس الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية ، وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.