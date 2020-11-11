رسميًا.. أروابارينا مدربًا لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، التعاقد رسميًا مع المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لقيادة الفريق في الموسم الجديد (2020 - 2021).

وأفاد المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن رودولفو أروابارينا صاحب الـ45، وقع على عقد يربطه حتى عام 2022.

وجاء تولي المدير الفني الأرجنتيني ليكون بديلاً للكرواتي أنتي تشاتشيتش والذي خسر لقب الكونفدرالية عقب الهزيمة من فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة (1-0).

ويمتلك رودولفو أروابارينا سيرة ذاتية قوية بعدما سبق له وأن قاد فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، كما عمل في المنطقة العربية وتحديدًا في الدوري الإماراتي عندما قاد فريق شباب أهلي دبي والوصل، إلى جانب قيادته فريق الريان القطري.

وكانت آخر محطات رودولفو أروابارينا مع فريق شباب أهلي دبي عندما قاد الفريق الإماراتي في عام 2018 قبل أن يرحل في مارس من العام الجاري.

ويسعى بيراميدز إلى الظهور بمستوى قوي في الموسم الجديد بعد الحصول على المركز الثالث في مسابقة دوري we المصري بالموسم المنقضي، حيث من المقرر أن يشارك الفريق في نسخة (2021) بالكونفدرالية.

إدارة بيراميدز قامت في الفترة الأخيرة بأكثر من صفقة بارزة يأتي في المقدمة رمضان صبحي القادم من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي وثنائي الأهلي أحمد فتحي وشريف إكرامي إلى جانب المهاجم الفلسطيني محمود وادي القادم من صفوف المصري البورسعيدي.