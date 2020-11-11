"سيعطي الأمل لنا".. نجم مونبلييه يُعلق على تواجد موسيماني مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال كيجان دولي لاعب فريق مونبلييه الفرنسي وصنداونز السابق، إن تواجد بيتسو موسيماني مع الأهلي، سيعطي دائمًا الأمل لمواطني جنوب أفريقيا.

وأضاف دولي في تصريحات عبر صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، :"أريد كل التوفيق لموسيماني في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد قيادته الأهلي للوصول لنهائي البطولة".

وتابع :"آمل أن يفوز موسيماني باللقب ويستمر في تمثيل جنوب أفريقيا".

وأكمل نجم صنداونز السابق تصريحاته :"أنا أؤمن بأشخاص مثل باتريس موتسيبي (رئيس نادي صنداونز)، وبيتسو موسيماني تواجدهما سيعطي دائمًا الأمل للآخرين من مواطني جنوب أفريقيا خاصة أننا دولة مليئة بالمواهب".

وواصل :"من الرائع أن نرى شخصًا من جنوب إفريقيا، شخصًا عملت معه في الماضي، يقوم بأشياء عظيمة".

وأنهى :"بالنسبة لموسيماني كان دائمًا شخصًا طموحًا من أداء فريقه، منذ أن كنت هناك أردنا دائمًا الفوز بسبب شخصيته".

ولعب دولي في صفوف صنداونز مع بيتسو موسيماني قبل أن يرحل إلى صفوف فريق مونبلييه، حيث استطاع صاحب الـ27 عامًا أن يقود الفريق الملقب بـ"البرازيليين" بالحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة (2017).

وقاد موسيماني الأهلي في الفترة الأخيرة بعد رحيله عن صنداونز، حيث ينتظر المدير الفني الجنوب أفريقي مهمة صعبة من خلال مواجهة الزمالك في 27 من الشهر الجاري ضمن "نهائي القرن الأفريقي" من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.