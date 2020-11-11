وادي: "الطموح" ضمن 3 أسباب دفعتني للانضمام إلى بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
قال الدولي الفلسطيني محمود وادي المنتقل حديثًا إلى نادي بيراميدز، إنه سعيد بانضمامه إلى صفوف الفريق، مضيفًا أن هناك 3 أسباب دفعته لخوض تلك التجربة.
وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم لاعب بيراميدز الجديد، قال وادي: "سعيد بالتواجد بين صفوف بيراميدز، حققت طموحي منذ الصغر بأن يلعب في نادي كبير".
وأضاف: "المفاوضات تمت مع بيراميدز بكل سلاسة، سأبذل قصارى جهده لإثبات نفسي مع الفريق".
وعن سبب تفضيل بيراميدز قال: "اخترت الانتقال إلى نادي بيراميدز لثلاثة أسباب، الأول هو الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها نادي بيراميدز، والسبب الثاني هو طموحه الذي توافق مع طموح النادي، والثالث هو الناحية الفنية فالنادي يمتلك كوكبة كبيرة ومعروفة على مستوى الكرة العربية بشكل عام".
جدير بالذكر أن بيراميدز أعلن التعاقد مع وادي لمدة 4 مواسم مقبلة.
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