بالصور.. وادي إلى بيراميدز لمدة 4 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الأربعاء، ضم الدولي الفلسطيني محمود وادي لاعب المصري السابق إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد بيراميدز في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم لتقديم وادي، أن اللاعب انضم إلى صفوف الفريق لمدة 4 مواسم.

وكشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن وادي انضم للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأضاف بسيوني، أن قيمة التعاقد مع وادي مرضية تماما ومناسبة، موضحًا أن المصري سيحصل على القيمة المالية على عدة أقساط.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن وادي هدّاف بالفطرة وقادر على تقديم أفضل ما لديه.

وأضاف: "وادي لاعب متميز وقدم موسمين رائعين في المصري، هو مهاجم رائع وبإمكانه التطور".

من جانبه، أعرب ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز عن سعادته بضم وادي موضحًا أنه أفضل مهاجم في الدوري من وجهة نظره ومشددا على أنه إضافة قوية لخط هجوم بيراميدز.