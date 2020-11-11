اتحاد الكرة لمصراوي: تحركنا لحضور الجماهير نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قال وليد العطار، المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الاتحاد خاطب الجهات الأمنية من أجل الاستعداد لحضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الزمالك يوم 27 من الشهر الجاري بنهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي، بعد حسم أبناء المدرب موسيماني بطاقة التأهل على حساب الوداد فيما تأهل رفاق طارق حامد على حساب الرجاء المغربي.

وقال العطار من خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء: "الوزير أشرف صبحي أخطرنا أن نهائي دوري الأبطال سيُقام في ستاد القاهرة، وأخطرنا بالتحرك ومخاطبة الأمن من أجل الاستعداد لحضور الجماهير إذا ما طلب الكاف الحضور الجماهيري للنهائي."

وكان مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قال في تصريحات ليلا كورة الأيام الماضية إن كاف يرغب في حضور الجماهير لنهائي دوري الأبطال وأن هناك اجتماعات جارية في هذا الشأن.

وكان من المقرر أن يُقام نهائي دوري الأبطال يوم 6 من الشهر الجاري، قبل أن يتم تأجيله ليقام يوم 27 في ملعب برج العرب قبل أن يعود من جديد لاستاد القاهرة.