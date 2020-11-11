فايلر: كنت أتمنى استكمال مشوار الأبطال مع الأهلي.. ولكن لدي أولويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه كان يتمنى أن يستكمل مشواره مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار فايلر في تصريحات لصحيفة أتش أل إن البلجيكية، إلى أن أسرته وأبناءه وصحته كانوا بمثابة أولوية له مما دفعه للرحيل عن الفريق.

وقال فايلر: "كورونا جعلت كل شيء صعبًا، نهاية المسابقات تأجلت مرة تلو الأخرى، في الوقت الذي كنت مفتقد فيه أسرتي، ولهذا السبب قررت تفعيل بند الرحيل في أكتوبر".

وأكمل: "كنت أتمنى أن أكمل مغامرة دوري الأبطال مع الأهلي، ولكن أسرتي وصحتي يعدان أولوية بالنسبة لي، وهو ما أراه شيئًا جيدًا".

واختتم: "الآن أنا استمع مع أسرتي، أطفالي سعداء للغاية بعودتي إليهم، أعدت اكتشاف جمال الطبيعة التي أقضي كثيرًا من الوقت بها".

الجدير بالذكر أن فايلر رحل عن الأهلي منذ عدة أسابيع ماضية، ليتولى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المهمة خلفًا له.