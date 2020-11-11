شوقي غريب: صناعة اللاعب الدولي ليست سهلة.. ورمضان "قائد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن صناعة اللاعب الدولي ليست سهلة، مضيفًا أنه لا يهتم بأسماء الأندية في اختيارات اللاعبين.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر راديو أون سبورت، قال غريب: "صناعة اللاعب الدولي ليست سهلة، نضم اللاعبين ونشركهم في المباريات لاكتساب الخبرات الدولية للاستفادة منهم فيما بعد".

وتابع: "لدينا عناصر جيدة ظهرت في الدوري المصري، استكمال البطولة منحنا بعض الأريحية في اختيارات اللاعبين".

وواصل: "إدخال لاعبين على قوام المنتخب لن يكون بشكل كبير حتى نحافظ على القوام الأساسي للفراعنة، سنعطي فرصة لبعض اللاعبين الجدد في ظل غياب آخرين".

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين تم ضمهم وهم لا يلعبون في أنديتهم مثل محمد عبدالسلام لاعب الزمالك، لكنه لاعب مهم، أحيانًا ظروف النادي تحكم على لاعب أنه لا يلعب".

وبسؤاله هل كان سيضم رمضان صبحي إذا أتيحت له الفرصة قال: "بكل تأكيد، رمضان قائد للمنتخب، مشكلته أنه لم يكن مقيد في قائمة نادي حتى يشارك في المباريات، لكنه لاعب دولي وذو أهمية كبيرة للمنتخب".

وأتم غريب حديثه قائل: "قلت للاعبين لو أتيحت لدى أي منكم فرصة للعب في أي نادي استغلوا الفرصة.. لا يهمني اسم النادي الذي تنتمى له".