أروابارينا مدرب بيراميدز الجديد يكشف جهازه المعاون

كشف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، عن الجهاز المعاون له في القيادة الفنية للفريق، وحدد اثنين مصريين ضمن الجهاز.

شدد على أن جميع الدوريات في العالم بها إيجابيات وسلبيات وكان لاعبا جيدا في صفوف فياريال، ويحتاج لبعض الوقت للتعرف على اللاعبين عن قرب وهو ما سيتوافر من خلال الاتصال اليومي بهم، وهم لاعبين على أعلى مستوى ويتمنى تحقيق

شيء إيجابي.

المدرب أوضح أنه ألقى نظرة على اللاعبين ووجد نوعية جيدة للغاية، والتفاوض والتوقيع كان سريعا للغاية مع مسئولي بيراميدز، وسيتواجد معه ٤ مساعدين في الجهاز المعاون بجانب محمود فتح الله وعمرو مختار.

وأعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ليكون مديرًا فنيًا جديدًا، لفريق الكرة

وبداية مرحلة فنية جديدة مع النادي.

وأطلقت منصات التواصل الاجتماعي لنادي بيراميدز هاشتاج باسم # بيراميدز #BienvenidoElVasco للترحيب بالمدير الفني الجديد.

وتعاقد نادي بيراميدز مع المدرب أسطورة بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة موسمين وحتى عام ٢٠٢٢ يتولى خلالهما الإدارة الفنية للنادي الذي سينافس على بطولات الدوري والكأس وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمتلك المدير الفني الجديد سيرة ذاتية كبيرة بعدما لعب 260 مباراة سجل فيهم الأندية التي دربها 421 هدفا، وتولى تدريب أندية بوكا جونيوز والوصل وشباب أهلي دبي والريان، وصاحب الـ٤٥ عاما.