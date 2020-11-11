أروابارينا مدرب بيراميدز الجديد يشيد بمشروع النادي

أشاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، بقوة المنافسة في بطولة الدوري المصري، والتي أسفرت عن تواجد فريقين مصريين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفريق في نهائي الكونفدرالية.

وأضاف المدرب في مؤتمر تقديمه مديرا فنيا لبيراميدز، بأنه يجب العمل بشكل جدي في المرحلة المقبلة، وعدم الالتفات للأحاديث وأن يكون التركيز على العمل فقط والاجتهاد من جانب اللاعبين، والاجتماعات كان أكثرها فنيا بعيدا عن الأمور الإدارية.

المدرب أكد أن الدوري المصري دوري مهم جدا في المنطقة العربية وصاحب تاريخ

طويل، وبالتالي هناك فريقين يلعبان على نهائي دوري الأبطال وبيراميدز الذي لعب نهائي الكونفدرالية، وبه عدد رائع من النجوم، وفخور جدا بمشروع بيراميدز وأهدافه المطلوبة وكانت سببا رئيسيا في التعاقد مع النادي.

شدد على أن مشروع بيراميدز طموح للغاية، ومغري لأي مدرب والنادي يسعى لكتابة التاريخ وحصد البطولات، والمسئولين أظهروا له مدى الأهمية والجدية في التفاوض معه، وكان سعيدا في الجلسات بالخطط الموضوعة، والتي جعلته متحمسا

لتولي تدريب الفريق الساعي للمنافسة على جميع البطولات.

وأعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ليكون مديرا فنيا جديدا، لفريق الكرة وبداية مرحلة فنية جديدة مع النادي.

وأطلقت منصات التواصل الاجتماعي لنادي بيراميدز هاشتاج باسم # بيراميدز #BienvenidoElVasco للترحيب بالمدير الفني الجديد.

وتعاقد نادي بيراميدز مع المدرب أسطورة بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة موسمين وحتى عام ٢٠٢٢ يتولى خلالهما الإدارة الفنية للنادي الذي سينافس على بطولات الدوري والكأس وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمتلك المدير الفني الجديد سيرة ذاتية كبيرة بعدما لعب 260 مباراة سجل فيهم الأندية التي دربها 421 هدفا، وتولى تدريب أندية بوكا جونيوز والوصل وشباب أهلي دبي والريان، وصاحب الـ٤٥ عاما.