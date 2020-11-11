أروابارينا مدرب بيراميدز: الدوري المصري صعب ونحتاج لجهد مضاعف

عبّر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، صاحب الـ٤٥ عامًا، عن سعادته بتولي تدريب الفريق، وموجهًا الشكر للإدارة على ثقتها في قدراته والتفاوض كان سريعًا.

خلال جلساته السريعة مع الإدارة وصل إلى اتفاق أسعده حول مشروع النادي وطموحاته وأهدافه، وسيحاول بذل كل الجهد لتحقيق الأهداف الموضوعة، ولا يحب الحديث الكثير وفقط

يحتاج لبذل المجهود داخل الملعب، وهناك مباريات وموسم صعب، والدوري المصري قوي للغاية، وصعب، ونتمنى الظهور بشكل مميز في الدوري.

وأعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ليكون مديرًا فنيًا جديدًا، لفريق الكرة وبداية مرحلة فنية جديدة مع النادي.

وأطلقت منصات التواصل الاجتماعي لنادي بيراميدز هاشتاج باسم # بيراميدز #BienvenidoElVasco للترحيب بالمدير الفني الجديد.

وتعاقد نادي بيراميدز مع المدرب أسطورة بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة موسمين وحتى عام ٢٠٢٢ يتولى خلالهما الإدارة الفنية للنادي الذي سينافس على بطولات الدوري والكأس وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يمتلك المدير الفني الجديد سيرة ذاتية كبيرة بعدما لعب 260 مباراة سجل فيها الأندية التي دربها 421 هدفًا، وتولى تدريب أندية بوكا جونيوز والوصل وشباب أهلي دبي والريان.