مفاجأة في تشكيل الإسماعيلي أمام أبو شحاته

أعلن البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه لملاقاة فريق أبوشحاتة وديا بعد قليل، ضمن برنامج اعداد الفريق لاستئناف منافسات كأس العرب للأندية الأبطال فضلا عن النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى.
التشكيل شهد مشاركة أحمد مصطفى الوافد الجديدبجانب البرازيلى باتريك فييرا الذى يخضع لاختبار فضلا عن شكرى نجيب العائد من تجربة الإعارة.
التشكيل كاملا كالتالى :
حارس مرمى.. محمد مجدى
فى الدفاع.. أحمد أيمن – محمد هاشم – محمد عمار –محمد بيومى
فى الوسط.. محمود دونجا – نادر رمضان – باتريك فييرا – شكرى نجيب – أحمد مصطفى
فى الهجوم.. محمد الشامى
على مقاعد البدلاء.. كمال السيد – عماد حمدى – محمد مخلوف – أحمد مدبولى – وجيه عبد الحكيم – محمود صلاح – محمود علاء – محمود عبد الله – محمد نصر – عبد الوهاب.
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