بيراميدز يعلن التعاقد مع أروابارينا مديرًا فنيًا جديدًا

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد بشكل رسمي مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، صاحب الـ٤٥ عامًا، ليكون مديرًا فنيًا جديدًا لفريق الكرة، وبداية مرحلة فنية جديدة مع النادي.
أطلقت منصات التواصل الاجتماعي لنادي بيراميدزهاشتاج باسم # بيراميدز #BienvenidoElVasco للترحيب بالمدير الفني الجديد.
وتعاقد نادي بيراميدز مع المدرب أسطورة بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة موسمين وحتى عام ٢٠٢٢ يتولىخلالهما الإدارة الفنية للنادي الذي سينافس على بطولات الدوري والكأس وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
ويمتلك المدير الفني الجديد سيرة ذاتية كبيرة بعدما لعب 260 مباراة سجل فيهم الأندية التي دربها 421 هدفًا، وتولى تدريب أندية بوكا جونيور والوصل وشباب أهلي دبي والريان.
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