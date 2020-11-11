محمود وادي: بيراميدز قادر على حسم بطولة الدوري

أكد الفلسطيني محمود وادي لاعب نادي بيراميدز الجديد، أنه انتقل للعب في نادي كبير، وسينافس هذا الموسم على كل البطولات المحلية والقارية، من حيث بطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية الأفريقية، معربًا عن سعادته بالتواجد في بيراميدز.

وقال وادي عن المنافسة مع زملائه في بيراميدز خاصة الخط الهجومي: "بالتأكيد هي منافسة شريفة، دودو الجباس وجون انطوي يمتلكان خبرة كبيرة في الدوري المصري، وأتمنى أن تكون المنافسة في صالح نادي بيراميدز ونحصد البطولات في الموسم الجديد،

نحن قادرون على الفوز بالدوري، طموحنا المنافسة على البطولات وتمتلك الإمكانات والطموح لذلك".

وأضاف: "اللاعب الفلسطيني بشكل عام لديه القدرة ليثبت للعالم كله أنه قادر على أن يكون في أفضل الأندية، وتألق اللاعبون الفلسطينيون لم يأت من فراغ، ابن فلسطين دائما مليء بالتحدي والمنافسة، كنت أمتلك عروضا داخلية وخارجية ولكنني اخترت بيراميدز للأسباب التي ذكرتها سلفا".

وأعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي

مع المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي ليكون رابع صفقات فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

وكشف النادي عبر حساباته الرسمية عن انتقال محمود وادي من صفوف النادي المصري إلى بيراميدز وحتى عام ٢٠٢٤ لدعم خط الهجوم باللاعب الدولي صاحب الطول الفارع.

وأطلق نادي بيراميدز هاشتاج #wadixpyramids عبر جميع حساباته الرسمية للترحيب باللاعب الدولي الفلسطيني وأحد أهم المهاجمين في الدوري المصري خلال آخر موسمين.

ويقيم النادي مؤتمرا صحفيا اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور مسئولي بيراميدز للإعلان عن صفقة وادي وانضمامه رسميا ليكون رابع صفقات الموسم الجديد.