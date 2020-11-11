هاكيت ينتقد حكام الدوري الإنجليزي وتقنية الفار

انتقد هاكيت رئيس لجنة الحكام الإنجليزي السابق حكام الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ووصفاً إياهم بعدم الكفاءة العالية.

وقال"هاكيت" تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد لا تؤدي الغرض واللعبة أصبحت "مرتبكة" أمام لمسات اليد.

وأثار نظام حكم الفيديو المساعد الجدل مجددا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وكذلك احتساب ركلات جزاء بسبب لمسات اليد وسط

استياء من النقاد.

وشدد هاكيت،- الحكم بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى 1994- أن نظام حكم الفيديو يحتاج للمراجعة كما أن حكام الملعب بحاجة للتركيز في أنفسهم.

وأضاف هاكيت: معايير التحكيم تراجعت مشيرا الى أنه عندما كان يقود لجنة الحكام كنا نحظى بعشرة حكام

أو أكثر من المستوى العالمي وبميزانية خمسة ملايين جنيه، والآن يوجد حكمان فقط من الصفوة والميزانية أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني.

وقال هاكيت: هناك عدم تحمل للمسؤولية، وهؤلاء الحكام ليسوا هواة ويحصلون على رواتب من ستة أرقام ويجب أن يرتقوا، حيث يوجد حكام أفضل في أوروبا.

وبدأت الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه لا يحظى بشعبية كبيرة بين المدربين والجماهير.