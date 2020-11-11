عمر ربيع ياسين: كاف لم يستقر على حكم نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يستقر بشكل نهائي عن طاقم حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديومصر: "كل ما ينشر عن الاستقرار على حكم معين كلام غير صحيح، هناك بعض الترشيحات فقط".
وأضاف: "بالطبع هناك اجتهادات إعلامية، ولكن ليس من الطبيعي أن يتم الإعلان مبكرا عنطاقم حكام النهائي في الوقت الحالي".
وتابع: "لن يكون هناك حضور جماهيري بنسبة كبيرة في النهائي، حفاظا على الصحة العامة، وطبقا لبروتوكول الكاف لن يسمح بوجود الجماهير في المباراة حتى الآن".
وأكد: "سيكون هناك محاولات بالطبع لحضور الجماهير، لكن إذ تعارضت مع صحة المواطن، فلن يتم الموافقة مطلقا على أي تواجد جماهيري".
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