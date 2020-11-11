محمود وادي يكشف سبب تفضيله اللعب لنادي بيراميدز

كشف الفلسطيني محمود وادي لاعب نادي بيراميدز الجديد، سبب تفضيله الانتقال إلى هذا النادي دون غيره من العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن سعادته بالتواجد في بيراميدز، وتحقيق طموحه منذ الصغر بأن يلعب في نادي كبير.

وقال وادي عن سبب تفضيله بيراميدز: "اخترت الانتقال إلى نادي بيراميدز لثلاثة أسباب، الأول هو الاحترافية الشديدة التي يتعامل بها نادي

بيراميدز، والسبب الثاني هو طموحه الذي توافق مع طموح النادي، والثالث هو الناحية الفنية فالنادي يمتلك كوكبة كبيرة ومعروفة على مستوى الكرة العربية بشكل عام".

وأعلن نادي بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي ليكون رابع صفقات فريق الكرة استعدادًا للموسم الجديد بعد التعاقد مع

رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

وكشف النادي عبر حساباته الرسمية عن انتقال محمود وادي من صفوف النادي المصري إلى بيراميدز وحتى عام ٢٠٢٤ لدعم خط الهجوم باللاعب الدولي صاحب الطول الفارع.

وأطلق نادي بيراميدز هاشتاج #wadixpyramids عبر جميع حساباته الرسمية للترحيب باللاعب الدولي الفلسطيني وأحد أهم المهاجمين في الدوري المصري خلال آخر موسمين.

ويقيم النادي مؤتمرا صحفيا اليوم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور مسئولي بيراميدز للإعلان عن صفقة وادي وانضمامه رسميا ليكون رابع صفقات الموسم الجديد.