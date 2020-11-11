تصفيات كأس العالم 2020: الصراع يتواصل بين البرازيل والأرجنتين في الجولة الثالثة

يتعيّن على البرازيل تخطي أزمة إصابات في صفوفها تشمل نجم هجومها نيمار عندما تستأنف تصفيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، فيما تأمل الأرجنتين في متابعة بدايتها الجيدة عندما تستضيف جارتها الباراجواي الخميس.

وتستقبل البرازيل، حاملة لقب كوبا أميركا،منتخب فنزويلا وصيفة قاع المجموعة الموحدة، في ساو باولو الجمعة، محاولة تحقيقه فوزها الثالث تواليًا بعد انتصارين على بوليفيا (5-صفر) وفي أرض البيرو (4-2).

لكن مدرب البرازيل تيتي سيفتقد لأبرز نجومه نيمار، بعد تعرّض أغلى لاعب في العالم لإصابة بفخذه خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي في تركيا.

وكان نيمار (28 عامًا) سجل ثلاثية في ليما الشهر الماضي، رافعًا رصيده إلى 64 هدفًا، ليتخطى رقم “الظاهرة” رونالدو ويقف على بعد 13 هدفًا من الرقم المحلي للجوهرة بيليه.

وبرغم إصابته، يسافر نيمار مع منتخب “سيليساو”، آملًا في استعادة عافيته لخوض مواجهة الأوروجواي في 17 الجاري.

لكن منسق المنتخب جونينيو باوليستا قال إن تيتي أبلغ المدير الرياضي في سان جيرمان البرازيلي ليوناردو انه لن يخاطر أبدًا بصحة اللاعب.

وفي ظل زحمة المباريات، حذّر المخضرم تياجو سيلفا (36 عامًا) الذي عزّز دفاع تشيلسي الإنجليزي بعد قدومه من سان جيرمان، من الإرهاق اللاحق باللاعبين “عليك أن تستمر في إعادة اختراع نفسك إلى ما لا نهاية. نخسر لاعبين مصابين بكوفيد-19، أو آخرين لانهم خاضوا مباريات كثيرة. لسنا آلات”.

تابع مدافع ميلان الإيطالي السابق “رأينا دراسات حديثة تظهر أن الإصابات تصبح مرجحة بعد خوض أربع أو خمس مباريات في فترة قصيرة (كل ثلاثة أيام)، هذا مقلق كثيرًا بالنسبة إلينا”.

وفيما عاد الحارس أليسون بيكر والمهاجم جابريل جيسوس من الإصابة، يغيب عن بطلة العالم خمس مرات لاعبو الوسط كاسيميرو، وكوتينيو وفابينيو.

أما الأرجنتين التي استهلت التصفيات بفوزين هزيلين على الأكوادور (1-صفر) وفي أرض بوليفيا (2-1)، فيحوم الشك أيضًا حول مشاركة نجمها ليونيل ميسي.

شارك أفضل لاعب في العالم ست مرات في الشوط الثاني من مباراة فريقه برشلونة الإسباني ضد بيتيس الأسبوع الماضي، وسط تقارير تشير إلى أن كاحله ليس متعافيًا بنسبة 100%.

وسرّب موقع “تي واي سي سبورتس” التشكيلة المتوقعة للمدرب ليونيل سكالوني، ويتقدمها ثلاثي الهجوم ميسي، لاوتارو مارتينيز والعائد إلى التشكيلة بعد غياب نحو سنة أنخل دي ماريا.

ويغيب عن تشكيلة “ألبيسيليستي” المهاجمان باولو ديبالا وسيرجيو أجويرو، فيما قد يدفع سكالوني بالورقة الهجومية الأخرى خواكين كوريا، صاحب هدف الفوز في آخر عشر دقائق على الأراضي المرتفعة في بوليفيا، لتفك الأرجنتين نحسا لأزمها 15 عامًا في لاباز.

كما شق طريقه نحو المنتخب الأرجنتيني المهاجم لوكاس ألاريو، بعد تسجيله سبعة أهداف لباير ليفركوزن الألماني في آخر أربع مباريات.

– قمة مصغرة بين كولومبيا والأوروجواي –

وتلتقي الأوروغواي مع مضيفتها كولومبيا ثالثة الترتيب في مباراة مرتقبة في بارانكيا الجمعة، في محاولة لتعويض خسارتها الكبيرة أمام الأكوادور 2-4 الشهر الماضي.

ويتشارك الأوروجوياني لويس سواريز، مع نيمار والبيروفي آندري كاريلو مهاجم الهلال السعودي، صدارة ترتيب هدافي التصفيات (3)، وكلها من ركلات الجزاء، ليسحب تألقه مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد الإسباني بعد انتقاله المرير من برشلونة.

ويغيب عن الأوروجواي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني فريدريكو فالفيردي بعد تعرضه لكسر في عظمة الساق، فيما يُفتقد أيضًا ماكسي جوميز لإصابة في ركبته.

وتعهد المدرب الأرجنتيني جوستافو ألفارو ان يضع “قلبي وروحي لإيصال الأكوادور إلى قطر” بعد الفشل في بلوغ مونديال 2018، وذلك قبل مواجهة بوليفيا الخميس.

قال ألفارو لموقع الاتحاد الدولي “منتخب الأكوادور اليوم عبارة عن مجموعة من النوايا الحسنة، أكثر من كونه فريقًا قائمًا على أسس متينة. أقولها وأكررها، التحدي الأكبر هو أن نحول الحلم إلى حقيقة. أنا لست هنا لقيادة فريق، ولكن من أجل الفوز”.

تابع “يجب القول ان الغياب عن كأس العالم المقبلة سيكون محبطًا”. وتملك الأكوادور ثلاث نقاط فيما تتذيل بوليفيا الترتيب.

وتلعب البيرو وصيفة كوبا أميركا الجمعة مع تشيلي بطلة القارة مرتين تواليًا في 2015 و2016. ويبحث المنتخبان عن جرعة من الأمل باحثين عن تحقيق فوز أول في التصفيات.

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