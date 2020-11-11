انقسام بين أندية الدوري الإنجليزي بسبب عدد التبديلات خلال المباراة

ما يزال عدد التغييرات المسموح بإجرائها في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يثير جدلًا بين الأندية التي تؤيد استمرار نظام الثلاثة تبديلات حتى نهاية الموسم، وتلك التي تطالب بالعودة إلى نظام التغييرات الخمسة.

وتمسك الرئيس التنفيذي لنادي شيفيلد يونايتد، ستيفن بيتيس بمعارضة إجراء خمسة تغييرات في منتصف موسم الحالي 2020/21، وقال إن ذلك سيؤثر على نزاهتها.

وانتقد المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، والمدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدم التمسك بلائحة الموسم الماضي المؤقتة، التي تسمح للفرق بإجراء خمسة تغييرات بدلًا من ثلاثة.

وانطلق الموسم الجاري 2020/21 في وقت متأخر عن المعتاد، بعد توقف وتأجيل الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مما تسبب في ضغط مباريات خاصة للأندية المشاركة في البطولات الأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي شيفيلد يونايتد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: “ما نزال نظن أن الأندية الكبيرة تريد ببساطة الموافقة على تبديل اللاعبين للحفاظ على جاهزيتهم. كلما زاد حجم النادي امتلك المزيد من اللاعبين الأقوياء كبدلاء”.

وأضاف: “سيؤثر أي تغيير في اللوائح في منتصف الموسم على نزاهة الدوري بكل وضوح. قرر 20 ناديًا في جولتين من التصويت، وليست جولة واحدة، رفض إجراء خمسة تغييرات. ونجحت الأندية الكبيرة في العثور على حل لإجراء التصويت مرة ثانية لتخسر مرة أخرى”.

وتابع: “حتى الآن هذا الموسم، تواجه الأندية التي تلعب في أوروبا نفس حمل الأندية التي تلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ولم نسمع أي شكوى. نحن هنا لم نشهد ارتفاعًا في الإصابات العضلية”.

من جانبها، أيدت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا المطالبات بزيادة عدد التغييرات هذا الموسم.

حيث نقلت الشبكة الإنجليزية عن بيان رابطة اللاعبين: “لقد أبلغنا رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أننا نؤيد مثل هذه الخطوة لأسباب تتعلق بصحة وسلامة أعضائنا قبل التصويت الأول ولم يتغير موقفنا”.

جدير بالذكر، أن أكد الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز أمس الثلاثاء، أن موقف الرابطة من زيادة عدد التبديلات المتاحة لكل فريق في المباراة الواحدة من ثلاثة إلى خمسة تبديلات لن يتغير في المستقبل القريب.

أقرأ ايضًا