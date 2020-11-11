الصحافة البريطانية تصف نجم تشيلسي حكيم زياش بملك التمريرات الحاسمة

نال نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش إشادة واسعة من صحيفة الصن الإنجليزية، حيث وصفت النجم المغربي بأنه ملك التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن زياش أثبت النظرية القديمة التي تقول أن: القدم اليسرى تمنح اللاعبين مهارات فنية أكبر.

وفاز زياش بجائزة رجل مباراة تشيلسي أمام ضيفه شيفيلد يونايتد، التي جمعت الفريقين، مساء السبت الماضي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها البلوز لصالحه بفوز كبير بنتيجة (4-1).

حيث كان للاعب البالغ من العمر 27 عامًا دورًا رئيسيًا في ثلاثة أهداف من رباعية تشيلسي في مرمى شيفيلد يونايتد.

واستطاع زياش صناعة ست فرص للتسجيل ضد شيفيلد يونايتد، سجل منهم المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، والمهاجم الألماني تيمو فيرنر، ليصبح النجم المغربي أكثر لاعب صناعة للفرص خلال مباراة لفريق على ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وانتقل النجم المغربي إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، وتمكن من تسجيل هدفين وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة خلال سبع مباريات خاضها مع تشيلسي هذا الموسم حتى الآن في جميع المنافسات.

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