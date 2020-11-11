ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي في حالة عدم وجود تقنية الفار

أحدثت تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” جدلًا كبيرًا في الموسم الحالي والماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب طريقة الاستعانة بها خلال مباريات المسابقة.

ونشرت صحيفة الصن البريطانية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في حالة عدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، والذي شهد عدة تغيرات عن الترتيب الحالي.

وفي حالة عدم استخدام تقنية الفار سيكون حامل اللقب، ليفربول في صدارة الترتيب بدلًا من المركز الثالث، وفي جعبته 19 نقطة بدلًا من 17 نقطة، رصيده الحالي.

في المقابل، سيتراجع المتصدر ليستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، أقل بنقطتين من رصيده الحالي، فيما سيظل توتنهام في مركزه الثاني كما هو، وبنفس رصيده 17 نقطة.

وسيبقى أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس، ساوثهامبتون، وتشيلسي، وأستون فيلا على الترتيب ذاته وبنفس رصيد النقاط.

بينما سيكون التغيير الأكبر في ترتيب إيفرتون، الذي سيتراجع ستة مراكز دفعة واحدة من السابع إلى الثالث عشر، وسيقل رصيده من 13 نقطة إلى 10 نقاط.

وسيتقدم مانشستر سيتي مركزًا واحدًا من العاشر إلى التاسع، وآرسنال من المركز الحادي عشر إلى العاشر، بنفس رصيدهما الحالي، 12 نقطة لكل منهما.

وسيتراجع الشياطين الحمر مانشستر يونايتد من المركز الرابع عشر إلى الخامس عشر، وسينخفض عدد نقاطه من 10 نقاط إلى 8 فقط.

وفيما يتعلق بمنطقة الهبوط، لن يتغير ترتيب الأندية الثلاثة الأخيرة، حيث سيظل وست بروميتش ألبيون، وبيرنلي، وشيفيلد يونايتد في المراكز من 18 إلى 20 على الترتيب، فيما سيفقد الأخير نقطته الوحيدة التي حصل عليها، وسيصبح رصيده خاليًا من النقاط.

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