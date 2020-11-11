أخبار ليفربول: صحيفة ديلي ميل تكشف عن مدة غياب ألكسندر أرنولد

سيفتقد فريق ليفربول الإنجليزي لخدمات ظهيره الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد لفترة من الوقت، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الريدز الأخيرة ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض أرنولد للإصابة خلال مواجهة ليفربول ضد مضيفه مانشستر سيتي، مساء الأحد الماضي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أرنولد سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بداعي الإصابة في الساق، علمًا أنه لن يكون متواجدًا في معسكر منتخب إنجلترا الحالي لخوض منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

حيث من المتوقع أن يغيب أرنولد عن ليفربول في خمس مباريات، إحداها مواجهة ستكون فاصلة ستجمع بين الريدز وليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتربع ليستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد حامل اللقب ليفربول في المركز الثالث برصيد17 نقطة بفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني توتنهام هوتسبير.

وسيغيب أرنولد أيضًا عن مباريات ليفربول أمام برايتون وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فضلًا عن مواجهتي أتالانتا الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، لعب 11 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الحالي حتى الآن في مختلف البطولات، تمكن خلالها من صناعة ثلاثة أهداف.

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